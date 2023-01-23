Сикорский: Польша думала о разделе Украины в начале спецоперации

Эк-глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что администрация Варшавы рассматривала вариант с разделом Украины.

Вечером 23 января бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский дал интервью информационному агентству Zet, где публично заявил, что на начальных стадиях российской спецоперации правительство Польши анализировало вариант с разделом территорий Украины.

По мнению Сикорского, в Варшаве намеревались разделить украинские земли, взяв часть из них под свой контроль, поскольку власти Польши не знали, как будут складываться боевые действия в регионе. Вместе с тем Радослав Сикорский отметил, что благодаря стойкой позиции Владимира Зеленского раздела Украины не произошло.