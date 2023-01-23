Экс-глава МИД Польши заявил о планах Варшавы разделить Украину в начале спецоперации

Варшава рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии спецоперации России, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Думаю, был момент колебаний на начальной стадии спецоперации, когда все думали, что Украина рухнет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, ситуация могла развиваться по-разному", сказал он в эфире радиостанции Zet отвечая на вопрос, рассматривала ли правящая в стране партия варианты раздела Украины.