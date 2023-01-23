Моравецкий опроверг слова Сикорского о планах Польши разделить Украину

Матеуш Моравецкий выступил с критикой заявлений Радослава Сикорского, который утверждает, что в Варшаве думали о разделе украинских территорий.

Вечером понедельника премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что слова бывшего главы польского МИДа Радослава Сикорского о намерениях Варшавы разделить территорию Украины в корне не соответствуют действительности. Моравецкий отметил, что Сикорский должен был предварительно обдумать свои слова, прежде чем делать подобные заявления.

Известно, что ранее в тот же день Радослав Сикорский сообщил о том, что в первые десять дней российской СВО польское правительство думало поделить украинские территории, но отказалось от данного плана.