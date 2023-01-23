Россия высылает посла Эстонии из-за тотальной русофобии и культуре неприязни

МИД России в понедельник обвинил Таллинн в «тотальной русофобии и культуре враждебности по отношению к России» и высылает посла.

Москва попросила посла Эстонии покинуть Россию до 7 февраля. Эстония отреагировала немедленно.

В ответ министерство иностранных дел Эстонии попросило российского посла покинуть страну и дало ему такой же срок.

В последние месяцы многие российские дипломаты были высланы из европейских стран, что вызвало ответную реакцию Москвы.

Но теперь, впервые с начала нападения на Украину, Россия объявила нежелательным присутствие посла страны ЕС.

МИД России обвинил правительство в Таллинне в «преднамеренном разрушении» двусторонних отношений и сослался в своем заявлении на объявление от 11 января о высылке нескольких российских дипломатов из Эстонии.

Несколькими месяцами ранее Москва закрыла эстонское консульство в Санкт-Петербурге и объявила его сотрудников персонами нон-грата.