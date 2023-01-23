Bloomberg: ЕС ужесточит санкции против производства беспилотников в России

Издание Bloomberg сообщило о намерении Евросоюза усилить санкционное давление на российских производителей БПЛА.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что десятый антироссийский санкционный пакет Европейского союза предполагает усиление давления на военно-промышленное производства в России, в частности санкции затронут серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов в РФ.

По данным Bloomberg, также в рамках 10-го пакета санкций будет ужесточено давление на российские банки, информационные агентства, а сами ограничительные меры могут затронуть Беларусь.