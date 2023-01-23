Politico: предоставляемые Киеву кредиты ЕС приведут к краху экономики Украины

Издание Politico утверждает, что финансовые кредиты, которые Украина получат от государств Евросоюза, могут усугубить экономический кризис в этой стране.

Журналисты американской газеты Politico уверены, что получаемая Киевом финансовая помощь от Евросоюза способна интенсифицировать экономический кризис в Украине, поскольку уже сейчас данное государство не в состоянии справиться с долговыми обязательствами, попросив об их отсрочке до 2024 года.

По мнению аналитиков Politico, Киев остро нуждается в реструктуризации предоставляемых кредитов с одновременной переквалификацией части из них в безвозмездную помощь.