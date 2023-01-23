Информационное агентство "Страна" утверждает, что одесские военные комиссары пользуются машинами скорой помощи для вручения повесток гражданам.

Украинская интернет-газета "Страна.ua" сообщила, что на камеры видеонаблюдения в Одессе попал инцидент с сотрудниками военных комиссариатов, которые передвигаются по городу на каретах скорой помощи, пытаясь незаметно раздавать повестки военнообязанным мирным жителям.

По данным ряда украинских СМИ, после того, как военкомы Одессы выходят из машин скорой помощи, они увозят остановленных граждан для мобилизации.