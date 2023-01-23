Медведев призвал устранить антигосударственные силы в России

Дмитрий Медведев уверен, что политические силы антигосударственной направленности в России должны быть ликвидированы.

В понедельник заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что считает целесообразным уничтожение любых политических сил, которые производят попытки транслировать риторику антигосударственной направленности. По мнению Медведева, такие силы должны быть устранены из "политического ландшафта" страны.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что российская спецоперация в Украине является закономерным ответов на подготовку США к агрессии против Москвы.