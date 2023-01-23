Медведев: США готовили агрессию против РФ для начала Третьей мировой войны

Дмитрий Медведев уверен, что правительство Соединённых Штатов занималось подготовкой прямой агрессии в отношении российского государства.

Вечером понедельника экс-президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что решение Москвы о начале спецоперации в Украине являлось результатом подготовки американского правительства к антироссийской агрессии с участием стран-сателлитов. По мнению Медведева, подобное развитие событий могло бы спровоцировать Третью мировую войну.

Также Дмитрий Медведев призвал участников всех российских политических партий сплотиться, отказавшись от разногласий для достижения целей спецоперации.