Медведев: США готовили агрессию против РФ для начала Третьей мировой войны
2023-01-23 18:18
Дмитрий Медведев уверен, что правительство Соединённых Штатов занималось подготовкой прямой агрессии в отношении российского государства.
Вечером понедельника экс-президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что решение Москвы о начале спецоперации в Украине являлось результатом подготовки американского правительства к антироссийской агрессии с участием стран-сателлитов. По мнению Медведева, подобное развитие событий могло бы спровоцировать Третью мировую войну.
Также Дмитрий Медведев призвал участников всех российских политических партий сплотиться, отказавшись от разногласий для достижения целей спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей