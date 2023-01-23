Соскин: отказ Германии поставлять танки Leopard Киеву стал победой Путина
2023-01-23 18:22
Украинский экономист Олег Соскин прокомментировал нежелание немецкого правительства поставлять Украине танки Leopard 2.
23 января бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что заседание министров обороны пятидесяти стран-доноров помощи Украине на базе Рамштайн в Германии провалилось, поскольку канцлер Олаф Шольц отказался передавать Киеву собственные танки "Леопард" даже под давлением коллективного Запада.
По мнению Соскина, данное решение Шольца является очередной победой Владимира Путина, который внушил страх последствий таких поставок немецкому правительству.
Опубликовано: Ткачёв Андрей