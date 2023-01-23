Диетологи пояснили, полезно ли пить по утрам кипяток

В Китае эта привычка очень распространена, особенно она популярна у женской половины.

Привычка пить по утрам кипяченую горячую воду корнями восходит к древнекитайской медицине. В чем ее польза?

Народная и современная медицина единодушны: горячая вода если не вылечит, то оградит от множества болезней.

«Горячая вода способна повысить температуру внутренних органов, ускорить обмен веществ, и помочь в сжигании жира. А холодная вода, и особенно напитки со льдом, вызывает во внутренних органах ощущение холода, потому организм накапливает жир, чтобы согреть их», — сообщает Пекинская муниципальная комиссия по здравоохранению.

Горячий напиток, кроме того, помогает выработать пищеварительные ферменты, вывести из организма токсины, разбавляет лимфоток и распределяет энергию тепла в организме. Особую любовь к кипятку проявляют женщины.

Китайцы при употреблении кипятка соблюдают определенные правила. Максимальная суточная норма должна быть не больше 1,5 литра. Первый стакан нужно выпить с 7 до 9 часов утра. Затем в течение дня - по полстакана до еды и стакан кипятка перед сном.

Пить нужно мелкими глотками во избежание ожогов полости рта и пищевода. Людям с лишним весом желательно пить воду погорячее — около 60 градусов по Цельсию. Остальным достаточно 50 градусов.

Что касается официальной медицины, то она не рекомендует излишне горячую воду в качестве обычного напитка. ВОЗ также советует не пить воду горячее 65 градусов.

Врач-эндоскопист высшей категории Владислав Косенко предупредил: если злоупотреблять кипятком, не исключены злокачественные новообразования, потому что нормальная структура клеток будет разрушена. Допустимая температура для желудка — около 50 градусов, при условии, что человек здоров.