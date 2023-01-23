Игорь Конашенков: российские войска контролируют Краснополье
2023-01-23 18:39
По словам российского генерала вооруженные силы его страны полностью взяли населенный пункт Краснополье что в ДНР.
В установлении контроля над населенным пунктом совместная заслуга вооруженных сили добровольцев из штурмовых отрядов.
Во время боев на этом участке фронта уничтожено около 60 солдат неприятеля.
Среди уничтоженной техники радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Опубликовано: Сергей Стаалкер