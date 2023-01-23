Поргина рассказала, что муж и дочь Чуриковой будут делать с наследством актрисы

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о планах супруга покойной Инны Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова и сына Ивана на наследство артистки.

Актриса Людмила Поргина в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" рассказала о том, что муж Глеб Панфилов и наследник Иван Инны Чуриковой собираются делать с наследством покойной супруги и матери.

Есть сведения, что семья намерена продать дом в подмосковном поселке Николина Гора.

Кудрявцева заметила, что слышала о том, что Чурикова и Панфилов хотели продать особняк за 300 000 000 российских рублей.

Поргина заявила, что также слышала эту информацию, но не верит, что вдовец откажется от дома за городом.

Также вдова Николая Караченцова убеждена, что муж Чуриковой не переедет к сыну в Дубай после кончины супруги.