Ринкевичс: Латвия понижает уровень дипотношений с РФ вслед за Эстонией

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс сообщил о понижении уровня дипломатических отношений Риги с Москвой.

Вечером 23 января глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс публично заявил, что его страна решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией по причине осуждения российской спецоперации в Украине. Также Ринкевичс подчеркнул, что решение администрации Риги является атком солидарности с правительством Эстонии.

Накануне стало известно, что МИД России объявил о понижении уровня дипотношений с Таллином до уровня временного поверенного в делах из-за недружественных шагов со стороны эстонского руководства.