Увеличение средней продолжительности жизни людей до 80 лет и более : это хорошо или плохо

По прошествии 180 лет средний срок жизни людей в Англии изменился с 40,2 лет до 78,5 года у мужчин и с 42,3 года до 82,6 года у женщин. Примерно такие же изменения происходит во многих других странах мира.

Сегодня люди в среднем живут почти в два раза дольше, чем в 1841 году.

Такое стало возможным благодаря появлению прививок, улучшению санитарных условий проживания и множеству других факторов.

До каких пределов может дойти рост продолжительности жизни и к чему это может привести? По мнению ученых, к 2050 году число долгожителей достигнет 4 млн человек.

В 1990 году их было 95 тыс. Отдельные люди смогут дожить до 150 лет.

Но при растущем числе людей на планете, ресурсы для поддержания ожидаемой продолжительности жизни весьма ограничены. Поэтому процесс роста числа долгожителей не будет быстрым.

Эксперты подчеркивают: важно не просто добиться удлинения срока жизни, но и обеспечить людям хорошую старость - без болезней, в здравом уме и достатке.

Профессор Нил Маббот из Эдинбургского университета:

"Мы должны готовиться к этому сейчас: разрабатывать вмешательства – клинические и финансовые - которые гарантируют, что эти люди будут стареть здоровыми"

Доктор Ричард Сиоу, директор по исследованиям старения Королевского колледжа Лондона отмечает, что для обеспечения здоровой и продолжительной старости, нужно "обратить внимание на психологическое благополучие". Людям, депрессивно настроенным, стареть будет тяжело.