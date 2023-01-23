Дивизионы с ЗРГ Patriot направляются из Германии в Польшу
2023-01-23 19:13
Бундесвер приступил к перемещению первых двух из трех обещанных зенитно-ракетных дивизионов ЗРК Patriot из Германии в Польшу.
Три колонны с 40 автомобилями и 150 солдатами вышли из Гнойена (округ Росток) в понедельник.
Зенитные системы должны быть развернуты в районе города Замосць на юго-востоке Польши, куда колонны должны прибыть в среду днем.
Отсюда около 60 км до границы с Украиной и 110 км до украинского города Льво. Третий конвой выйдет в ближайшие дни
Опубликовано: Тарас Медведев