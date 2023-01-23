Эрдоган: Швеция может не ждать благосклонности от Турции по вопросу НАТО
2023-01-23 19:15
Тайип Эрдоган посоветовал администрации Стокгольма не ждать благосклонности по поводу вступления Швеции в ряды Североатлантического альянса.
Вечером понедельника президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что правительство Швеции больше не может ожидать благосклонности от Анкары по вопросу вступления шведского государства в ряды НАТО, поскольку турецкие власти осуждают акцию протеста с сожжением Корана в Стокгольме.
Накануне стало известно, что швецкий ультраправый политик Расмус Палудан сжёг Коран посреди оживлённой улицы в присутствии местных полицейских.
Опубликовано: Ткачёв Андрей