Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич рассказал, что производством сериала "Сваты" занималась студия "Квартал-95", которой руководил нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

Эдуард Радзюкевич вспомнил, как работал над сериалом "Сваты". Производством проекта занималась студия "Квартал-95", во главе которой стоял нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Радзюкевич был продюсером любимого народом сериала. В нем бок о бок играли российские и украинские актеры.

"Сваты" транслировались с 2008 по 2021 годы.

Снимали многосерийный фильм и в Киеве, и в Москве. Ни о какой агрессии ни со стороны русских, ни со стороны украинцев речи не было.

Все говорили на русском, включая Зеленского.

Радзюкевич признался, что знал теперешнего украинского лидера еще со времен передачи "Слава Богу, ты пришел!" (2006). Отношения между ними были хорошими.

Теперь же режиссер считает Зеленского своим врагом.