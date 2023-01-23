Власти Швеции намерены возобновить выдачу виз гражданам России

Посольство Швеции в России анонсировало возобновление выдачи туристических виз российским гражданам.

23 января посольство Швеции в России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в ближайшее время ведомство вновь начнёт выдавать визы туристического характера гражданам РФ. Известно, что приём заявок на получение виз уже стартовал в отделениях компании VFS Global.

Примечательно, что выдача шведских виз была остановлена 16 января по техническим причинам, подробности которых остались нераскрыты для широкой общественности.