Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы

Российский актёр Михаил Ефремов выступил с просьбой о замене уголовного наказания для себя.

Журналисты информационного агентства ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уведомляют, что актёр Михаил Ефремов, который приговорён к тюремному заключению на 7,5 лет ходатуйствует о замене своего наказание на работы принудительного характера, апеллируя к тому, что таким образом сможет приносить пользу обществу.

Известно, что Ефремов был приговорён к тюремному сроку за участие в дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб человек. В момент ДПТ Михаил Ефремов был пьян и находился за рулём.