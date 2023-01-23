Минфин РФ: западные страны могут изъять российские активы

Представитель Минфина РФ Дмитрий Кику заявил, что западные страны могут изъять российские активы.

Он отметил, что сейчас на Западе нет единой позиции по этому вопросу, однако в дальнейшем ситуация может измениться.

Кику уточнил, что по инициативе радикально настроенных стран может начаться некое «прощупывание» ситуации.

По его мнению, в будущем к этим действия могут присоединиться и другие государства. Среди радикально настроенных стран он назвал Канаду и Польшу.