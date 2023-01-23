Медведев: «Мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны»

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны.

Он отметил, что это произошло из-за подготовки к агрессии против России, в ответ на которую РФ вынуждена была начать спецоперацию.

Медведев подчеркнул, что партия «Единая Россия» должна помочь людям во всем мире осознать, что это была вынужденная и крайняя мера.

При этом он уточнил, что к агрессии против России готовились Соединенные Штаты и их сателлиты.