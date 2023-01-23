МИД Латвии попросил российского посла Ванина покинуть страну до 24 февраля

МИД Латвии опубликовал официальное заявление с просьбой к российскому послу Михаилу Ванину покинуть страну до 24 февраля.

В ведомстве уточняют, что к этой же дате латвийский посол должен уехать из Российской Федерации.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что в знак солидарности с Эстонией его страна снизит уровень дипломатических отношений с Россией.

До этого в РФ обвинили Эстонию в целенаправленном разрушении двусторонних отношений и тотальной русофобии.