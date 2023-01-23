РБК: Шойгу сменил командующих Южного и Западного военных округов РФ
2023-01-23 21:06
Издание РБК утверждает, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл кадровые перестановки в российских военных округах.
Вечером понедельника журналисты российского информационного агентства РБК сообщили, что по приказу министра обороны России Сергея Шойгу произошла смена руководства двух военных округов страны: сообщается, что командующим Южного военного округа назначен Сергей Кузовлев, а Западным военным округом теперь руководит Евгений Никифоров.
В РБК не раскрыли причины замены руководства в двух военных округах России, а Министерство обороны РФ пока никак не комментирует данную информацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей