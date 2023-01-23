IW: из-за конфликта на Украине Германия потеряет 175 миллиардов евро в 2023 году
2023-01-23 21:06
Институт немецкой экономики IW подсчитал, что потери Германии в экономическом росте в 2023 году из-за конфликта на Украине составят около 175 млрд евро.
С поправкой на цены эта сумма соответствует 4,5% ВВП Германии. С учетом потерь из-за COVID-19, ФРГ лишится 595 млрд евро.
Институт оценивает прямую потерю благосостояния немцев в 2000 евро на одного жителя страны.
Показатели были получены при сравнении текущей ситуации с моделью экономического развития, если бы на Украине не начался конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина