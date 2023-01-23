Эрдоган отказался поддерживать вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Турция пока не намерена ратифицировать договор о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии.

Турецкий президент заявил, что не будет соглашаться на то, чтобы в ряды североатлантического альянса вступали Финляндия и Швеция.

Это Раджеп Эрдоган связывает с акцией по сожжению Корана, которую провели в минувшую субботу шведские активисты. Акция была согласована с властями и проходила прямо у посольства Турции.

"Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО. Совершенно очевидно, что те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки", - заявил Эрдоган.

Напомним, что на данный момент Турция является главным барьером перед Швецией и Финляндией на пути вступления в НАТО.