«Мы дома!»: Таисия Повалий перевезла мать из Киева и вместе с ней живет в Москве

Народная артистка рассказала: то, что она живет в России, можно назвать провидением судьбы.

Таисия Повалий заявила: хотя она украинкав по рождению, русские ей ближе, сообщает 5-tv.ru.

«Я привыкла с детства быть там, где правда. Потому я с Россией. Восемь лет жила с непониманием того, почему это все происходит на Донбассе, за что там убивают людей», — призналась певица.

В России артистка чувствует себя под защитой и не боится, что после таких заявлений она лишится звания Народной артистки Украины.

Звезда почти год живет в Москве, где снимает трехкомнатную квартиру. По словам Таисии, это получилось случайно - почти божественное чудо. Год назад Повалий принимала участие в проекте Первого канала «Две звезды».

Рейтинг передачи был таким высоким, что продюсеры решили снять дополнительно два бонусных выпуска.

«Рано утром 23-го февраля я вылетела из Киева в Москву на эти дополнительные съемки. При себе была только ручная кладь. Я ведь не думала, что уезжаю надолго — планировала через 3 дня вернуться домой, даже был куплен обратный билет на 26-е февраля. Но 24 числа началась СВО, и вернуться в Киев я уже не смогла», — рассказала Таисия.

Но самое важное, призналась артистка, что у нее в Киеве оставалась 80-летняя мама. Перевезти ее в Москву у певицы получилось только 30 апреля прошлого года.

Таисия Повалий поделилась: если мама спрашивает ее, когда они поедут назад, артистка отвечает: «Мама, мы дома! В Москве! В России!».