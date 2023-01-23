МИД Латвии: посол России обязан покинуть страну до 24 февраля

Латвийское Министерство иностранных дел поручило российскому послу Михаилу Ванину покинуть территорию Латвии.

23 января МИД Латвии опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что посол России Михаил Ванин обязан выехать за пределы государства до наступления 24 февраля, поскольку именно к этой дате латвийский посол уедет из Российской Федерации по поручению Министерства иностранных дел РФ.

Также лидер латвийского МИДа Эдгар Ринкевичс заявил, что решение Риги является актом солидарности с правительством Эстонии, которое понизило уровень дипломатических отношений с Россией.