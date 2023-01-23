Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава рассматривала вариант раздела Украины
2023-01-23 21:55
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в начале спецоперации Варшава рассматривала возможность раздела Украины.
По его словам, в первые десять дней вооруженного конфликта у Польши были определенные колебания.
Сикорский подчеркнул, что на тот момент невозможно было спрогнозировать исход конфликта.
Он отметил, что события могли бы развиваться по-разному, если бы не действия Зеленского и помощь Запада.
Опубликовано: Светлана Репина