Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава рассматривала вариант раздела Украины

APS
2023-01-23 21:55

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в начале спецоперации Варшава рассматривала возможность раздела Украины.

По его словам, в первые десять дней вооруженного конфликта у Польши были определенные колебания.

Сикорский подчеркнул, что на тот момент невозможно было спрогнозировать исход конфликта. 

Он отметил, что события могли бы развиваться по-разному, если бы не действия Зеленского и помощь Запада.

Опубликовано: Светлана Репина









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