Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава рассматривала вариант раздела Украины

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в начале спецоперации Варшава рассматривала возможность раздела Украины.

По его словам, в первые десять дней вооруженного конфликта у Польши были определенные колебания.

Сикорский подчеркнул, что на тот момент невозможно было спрогнозировать исход конфликта.

Он отметил, что события могли бы развиваться по-разному, если бы не действия Зеленского и помощь Запада.