В Антарктиде образовался айсберг размером с Париж и отправился в дрейф

Огромный айсберг , более чем в 15 раз превышающий размеры Парижа, откололся в Антарктиде в воскресенье, сообщили британские ученые в понедельник.

Это явление не связано с изменением климата, хотя региону и угрожает потепление, сообщает Британская антарктическая служба (BAS).

Ледяная глыба площадью 1550 квадратных километров откололась от пакового льда в воскресенье между во время прилива большой амплитуды, который расширил существующую трещину во льду, получившую название Пропасть-1.

Два года назад в том же районе уже образовался айсберг почти идентичного размера, названный Барьером Бранта, и на котором расположена британская научная станция Halley VI.

Британские гляциологи, находятся на станции с ноября по март и в течение десяти лет наблюдают за развитием обширных трещин во льду.

