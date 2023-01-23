В Италии арестовали главу сицилийской мафии Коза Ностра

Самого разыскиваемого мафиози, который 30 лет был в бегах, нашли благодаря телефонной прослушке его родственников.

Поимка этого человека растянулась на долгие десятилетия. Маттео Мессина Денаро, шеф сицилийской мафии, был заочно осужден за многочисленные убийства и скрывался от правосудия с 1993 года.

Прокуратура и полиция годами искала его на Сицилии и за ее пределами. А вычислить этого человека удалось только в 2023 году весьма нестандартным способом - в ходе прослушки разговоров его родственников, которые в личных беседах обсуждали некоего неназванного члена семьи, больного раком.

Накануне поимки Денаро были арестованы его предприятия на сумму более 150 миллионов евро и больше 100 его предполагаемых сообщников.

Когда Денаро явился в больницу на курс очередной химиотерапии, полицейские его арестовали. А через несколько часов после этого нашли его убежище: небольшую квартиру в городке Кампобелло-ди-Мазара на Сицилии, заполненную дорогими вещами и дизайнерской одеждой.

Убежище было найдено буквально в 10 минутах езды от родного города шефа Коза Ностры. Это характерно для главы сицилийской мафии: если босс хочет сохранить контроль над всеми, то должен находиться на "домашней" территории.

Осужденный мафиози к моменту ареста проходил лечение от рака почти год. И за это время никто не сообщил о нем в полицию, в связи с чем лечивший его врач тоже был помещен под следствие по подозрению в пособничестве мафии.

Следствие полагает, что Денаро пользовался "защитой высокого уровня", поэтому его никак не удавалось найти.

Преступнику инкриминируются многочисленные убийства, в том числе - удушение подростка, которого потом растворили в кислоте; организация взрывов в 1992 году, в результате которых были убиты два борца с мафией и взрывов в Милане, Риме и Флоренции в 1993 году; удушение беременной подруги соперника по мафии.

Остаток своей жизни Маттео Мессина Денаро проведет в тюрьме строгого режима в городе Аквиле в горном регионе Абруццо. Его арест не означает конца сицилийской мафии Коза Ностра, но преступная сеть находится под большим давлением из-за ареста ее шефа, многочисленных членов и активов.