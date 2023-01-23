Боррель: Германия не запрещает другим странам передавать Украине танки Leopard 2

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Германия не создает препятствий для передачи танков Leopard 2 Украине другими государствами.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался министрами обороны разных государств, и ФРГ не возражала против поставок этой техники ВСУ.

Ранее по итогам встречи в формате Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о поставках Leopard 2 Украине пока не принято.

Через несколько дней глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия не возражает против поставок танков Leopard 2 Украине другими странами, но Польша потребовала аналогичного заявления от канцлера ФРГ Олафа Шольца.