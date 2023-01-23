В 2022 году Греция остановила 260 тыс. мигрантов на границе с Турцией
Греция не допустила переход границы для большого количества мигрантов, прибывших со стороны Турции. Анкара выражает возмущение: мигрант в статусе беженца не нарушает закон, пересекая границу.
Большая часть мигрантов прибывает из зоны военных действий Афганистана или Сирии.
Правозащитники уже не в первый раз обвинили Грецию в том, что она отправляет беженцев назад в Турцию, не пуская на территорию своей страны.
В октябре 92 мужчины - почти все выходцы из Сирии и Афганистана - были найдены на границе практически без одежды и в синяках.
Агентство ООН по делам беженцев в Твиттере выразило "глубокое огорчение шокирующими сообщениями".
В субботу министр защиты граждан указал послам других стран Евросоюза на расширяющуюся со стороны Греции пограничную стену с Турцией.
Греция расширяет стальную стену высотой 5 м, добавляя к ней участок в 35 км, чтобы покрыть большую часть границы протяженностью в 192 км.
Агентство ЕС со своей стороны намеревается добавить к 1800 охранникам на границе еще 400 человек.
Афины уже не раз обвиняли Турцию в том, что она поощряет мигрантов к пересечению границы и сотрудничает с торговцами людьми.
Турция обвиняет Грецию в насильственных действиях, направленных на мигрантов, переходящих границу.
Сегодня в Турции проживает около 3,6 млн зарегистрированных сирийских беженцев. Это больше, чем в какой-либо другой стране мира.
Лидеры Евросоюза проявляют беспокойство, считая, что президент Турции Реджеп Эрдоган может спровоцировать массовый поток беженцев в ЕС.
Именно туда стремится попасть большая часть мигрантов.
Опубликовано: Храмова Оксана