Растения, которые спасут малину от клопа-вонючки, если будут расти рядом

Ягодного щитовника в народе называют "клоп-вонючка". Он очень любит малину и наносит кустам много вреда.

Клоп-вонючка изрядно портит жизнь малине. Через проколы паразит вытягивает сок растения, провоцируя появление пятен. Потом цветы и завязи вянут и гибнут.

Ягодный щитовник выделяет отталкивающий запах, за что и назван "вонючкой". Если вредитель разведется в малине в большом количестве, то меры надо принимать срочно.

Проще всего отпугнуть его, посадив рядом с ягодными кустами растения, чей запах неприятен клопу-вонючке. Например, полынь или цимицифуга (клопогон).