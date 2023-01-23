Вучич: Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции и санкциями
2023-01-23 22:45
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад оказывает на его страну колоссальное давление из-за украинского конфликта.
Он отметил, что из-за отказа введения антироссийских санкций и ситуации в Косово Сербия находится у всех на виду.
По словам Вучича, Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, а также санкциями и прекращением инвестиций.
Ранее сербское издание Informer сообщило, что Александр Вучич объявил о своей готовности уйти с президентского поста.
Опубликовано: Светлана Репина