Вучич: Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции и санкциями

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад оказывает на его страну колоссальное давление из-за украинского конфликта.

Он отметил, что из-за отказа введения антироссийских санкций и ситуации в Косово Сербия находится у всех на виду.

По словам Вучича, Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, а также санкциями и прекращением инвестиций.

Ранее сербское издание Informer сообщило, что Александр Вучич объявил о своей готовности уйти с президентского поста.