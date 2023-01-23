Экс-советник Кучмы Соскин: встреча в формате Рамштайн показала, что Путину удалось всех подчинить
2023-01-23 22:56
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недавняя встреча в формате Рамштайн показала, как Владимиру Путину удалось всех подчинить.
По его словам, Рамштайн провалился, а участники встречи только «на поверхности» обсуждали помощь Украине.
Ранее Соскин говорил о том, что заявления Путина о поставках оружия на Украину напугали Джо Байдена.
Он также утверждал, что США отказались поставлять украинским военным танки Abrams по надуманным причинам.
Опубликовано: Светлана Репина