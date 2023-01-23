Добавка, которая улучшит вкус фарша для пельменей и чебуреков

Любые блюда, в которые кладется фарш, можно сделать более вкусными, сочными и ароматными. Для этого есть одна секретная добавка.

Если в начинку из мяса добавить бульон, блюдо получится в разы вкуснее. Вода вместо мясного отвара не самый лучший вариант.

Если же бульона нет под рукой, то можно приготовить ароматную водичку на основе лаврового листа. На 1 кг фарша нужно брать 1 ст воды.

Воду закипятить и бросить туда пару душистых листиков. Емкость накрыть крышкой и ждать, пока остынет вода.

Этот отвар добавлять в фарш, хорошо его перемешав. Потом мясную начинку убирают на холод на полчаса. После этого можно приступать к готовке.