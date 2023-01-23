В США арестовали экс-сотрудника ФБР за содействие в снятии санкций с бизнесмена Дерипаски

Бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгониала арестовали по обвинению в нарушении антироссийских санкций.

Его обвиняют в том, что он пытался поспособствовать снятию санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Сообщается, что до своей отставки в 2018 году Макгонигал участвовал в расследованиях в отношении Дерипаски и других российских олигархов.

Вместе с ним арестовали Сергея Шестакова, судебного переводчика, которого также обвиняют в оказании Дерипаске услуг по снятию санкций.