В США арестовали экс-сотрудника ФБР за содействие в снятии санкций с бизнесмена Дерипаски
2023-01-23 23:11
Бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгониала арестовали по обвинению в нарушении антироссийских санкций.
Его обвиняют в том, что он пытался поспособствовать снятию санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Сообщается, что до своей отставки в 2018 году Макгонигал участвовал в расследованиях в отношении Дерипаски и других российских олигархов.
Вместе с ним арестовали Сергея Шестакова, судебного переводчика, которого также обвиняют в оказании Дерипаске услуг по снятию санкций.
Опубликовано: Светлана Репина