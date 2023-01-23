Informer: президент Сербии Вучич заявил о готовности уйти в отставку
2023-01-23 23:20
Издание Informer сообщает, что президент Сербии Александр Вучич заявил о своей готовности уйти в отставку.
Такое заявление глава государства сделал на внеочередном собрании Сербской прогрессивной партии.
Во время собрания члены партии отметили, что переговоры с Евросоюзом и США больше нельзя вести наугад.
В ответ Вучич сказал, что он готов уйти в отставку, если кто-то готов справиться с обязанностями президента лучше него.
Опубликовано: Светлана Репина