Informer: президент Сербии Вучич заявил о готовности уйти в отставку

APS
2023-01-23 23:20

Издание Informer сообщает, что президент Сербии Александр Вучич заявил о своей готовности уйти в отставку.

Такое заявление глава государства сделал на внеочередном собрании Сербской прогрессивной партии.

Во время собрания члены партии отметили, что переговоры с Евросоюзом и США больше нельзя вести наугад.

В ответ Вучич сказал, что он готов уйти в отставку, если кто-то готов справиться с обязанностями президента лучше него. 

Опубликовано: Светлана Репина









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