Герасимов: армии России противостоит фактически весь коллективный Запад

Как заявил начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов в интервью журналистам издания «Аргументы и факты», Россия на Украине столкнулась с беспрецедентным сопротивлением Запада.

По словам Герасимова, такого уровня и интенсивности военных действий Российская Федерация в новейшей истории еще не знала. Сегодня России и ее армии противодействует практически весь коллективный Запад.

Как отметил начальник Генерального штаба российских вооруженных сил, для стабилизации ситуации, а также для защиты новых территорий и проведения наступательных действий российские власти объявили частичную мобилизацию. Герасимов подчеркнул, что подобные меры не предпринимались со времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время, по словам Герасимова, Генеральный штаб принимает комплекс мер для достижения целей специальной военной операции, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Кроме этого, ведомство обеспечивает безопасность Российской Федерации с учетом существующих в данный момент военных угроз.