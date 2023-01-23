Михаил Ефремов просит заменить ему тюрьму на исправительные работы

Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой заменить ему тюремное заключение на исправительные работы.

Актер осужден за ДТП со смертельным исходом на 7,5 лет тюремного заключения.

В результате аварии с участием Ефремова, произошедшей в июне 2020 года, погиб курьер Сергей Захаров.

Изначально артиста приговорили к восьми годам тюрьмы, однако впоследствии суд принял решение сократить наказание до 7,5 лет.