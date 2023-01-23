Палудан готов повторить сожжение Корана, но на этот раз – у посольства России

Лидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, готов провести аналогичную акцию у российского посольства.

Таким образом он намерен ответить на слова шведского бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Палудан отметил, что Чимаев оскорбил его, поэтому вся Чечня должна получить особое приветствие.

Он также уточнил, что Чечня – это даже не страна, а лишь небольшая часть России.