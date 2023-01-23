Сок алоэ помогает освежить и омолодить кожу лица, очистить ее от прыщей

Недаром на основе этого растения делают серию косметических средств. Сок алоэ - отличный помощник для кожи, об этом знают все косметологи.

С помощью сока алоэ можно снять воспаление и заживить мелкие повреждения на коже, придать лицу отдохнувший, ухоженный вид.

Милана Огуреева, косметолог:

"В соке этого суккулента содержится аллантоин - вещество, которое обладает противовоспалительным, смягчающим и заживляющим свойствами. Поэтому маски для лица с алоэ очень эффективны, если стоит задача увлажнить кожу лица, успокоить ее, снять раздражение, воспаление или ожог"

Маска для сухой кожи

Взять равное количество алоэ, меда, глицерина, теплой кипяченой воды. Туда же всыпать чайную ложку овсяной муки. Смесь нанести на кожу на 20 мин.

Маска для нормального типа кожи

Часть желтка соединить с чайной ложкой сока алоэ и сметаной. Нанести на кожу, дать подсохнуть, потом добавить еще один слой. Держать на лице полчаса.

Маска для жирной кожи

Яичный белок взбить и влить туда 2 чайные ложки сока алоэ, чайную ложку сока лимона. Составом покрыть лицо на 20 мин.