Associated Press: стрельба в школе в штате Айова, пострадали три человека, подозреваемые задержаны

Новостное агентство Associated Press со ссылкой на местное отделение полиции сообщило о стрельбе в американской школе, расположенной в штате Айова.

По информации журналистов, от стрельбы пострадало три человека. Двое из них (учитель и ученик) были экстренно доставлены в местную больницу, их состояние в данный момент оценивается как критическое. Еще один пострадавший, возраст которого не уточняется, поступил в лечебное учреждение в стабильном состоянии. О характере ранений в данный момент информации нет.

Как сообщает Associated Press, стрельба произошла в учебном заведении в тот момент, когда в нем проводились специализированные занятия для трудных подростков. По горячим следам полиции удалось задержать двоих подозреваемых. Их возраст и другие подробности, а также мотивы совершения преступления, на данный момент неизвестны. Также пока не последовало официальных комментариев от властей региона.