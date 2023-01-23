Простые способы, помогающие быстро открыть банку с винтовой крышкой

Часто банка с закатками открывается с трудом, многие пробуют поддеть ее ножом. Однако есть способы получше.

Покатать по столу. Подходит для мелких банок. Постелить полотенце на стол, банку уложить на бок и катать. Одна рука лежит на банке, вторая - на ребре крышки.

Поможет масло. Большие банки переворачивают вниз крышкой, капают под нее пару капель масла. Оставляют на 15 минут. Потом можно легко все открыть.

Вода в помощь. Банку поставить под горячую воду на пару минут. Можно нагреть крышку зажигалкой, феном для волос.

Сила - тоже хорошо. Надо стукнуть сильно по дну банки. Держать ее надо под наклоном и крепко, в сухих руках. После удара будет щелчок, значит, уже можно открывать.