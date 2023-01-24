Президент Сербии Вучич назвал условие своего ухода в отставку

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации заявил, что может уйти в отставку, если это поможет спасти стану.

Он отметил, что это в любом случае его последний мандат, и он хорошо понимает свои обязанности.

По словам Вучича, он без колебаний покинет президентский пост, если появится необходимость выиграть время ради спасения страны.

Он также подчеркнул, что живет ради Сербии и является ее солдатом, поэтому сделает то, что будет соответствовать государственным интересам.