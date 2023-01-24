Pesti Srácok: Украина проводит в Закарпатье крупную мобилизацию из-за потерь под Соледаром

Как сообщает венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на жителей Закарпатья, украинские власти проводят в данном регионе самую масштабную с начала конфликта мобилизацию.

Как говорится в материале, пойти на такой шаг Украина была вынуждена после огромных потерь Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады в боях под Соледаром. Издание сообщает, что такой масштабной мобилизации в Закарпатье не было с тех пор, как началась спецоперация.

По оценкам местных жителей, в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских милиционеров и военных. Они раздают повестки и забирают в армию людей везде, где придется: на рынке, на улице, в общественном транспорте, у детского сада, в заведениях общепита. Сообщается, что есть факты проникновения в жилые дома и квартиры с целью поиска людей для мобилизации.

По информации издания, украинскими властями поставлена задача в кратчайший срок мобилизовать 10 тысяч жителей Закарпатья. В публикации говорится, что формируется новая бригада после того как самая большая, профессиональная, обученная бригада, также известная как 128-я Закарпатская, понесла масштабные потери в Соледаре. Точных данных о потерях украинских вооруженных сил на Восточном фронте нет, поскольку это, как сообщается в материале, военная тайна.

По информации издания, в Закарпатье регистрируют даже 16-летних подростков, которых без свидетельства о постановке на учет не принимают в высшие учебные заведения.