Госдепартамент США: сожжение Корана могло быть провокацией против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией против расширения НАТО.

По его словам, эти действия могли быть направлены на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.

Он сказал, что частное лицо пыталось вбить клин между Турцией и Швецией, чтобы осложнить переговоры о расширении НАТО.

21 января глава датской партии «Жесткий курс» Пасмумс Палудан сжег Коран возле турецкого посольства в Стокгольме, предварительно согласовав акцию в местной мэрией.