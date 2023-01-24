Госдепартамент США: сожжение Корана могло быть провокацией против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
2023-01-24 00:15
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией против расширения НАТО.
По его словам, эти действия могли быть направлены на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.
Он сказал, что частное лицо пыталось вбить клин между Турцией и Швецией, чтобы осложнить переговоры о расширении НАТО.
21 января глава датской партии «Жесткий курс» Пасмумс Палудан сжег Коран возле турецкого посольства в Стокгольме, предварительно согласовав акцию в местной мэрией.
Опубликовано: Светлана Репина