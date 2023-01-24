ТАСС: В России вводится предварительная регистрация для пересечения границы на машине

Теперь чтобы въехать в Россию или выехать из нее нужно будет предварительно регистрироваться.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о скором введении новых правил пересечения границ Российской Федерации.

Как сообщает источник со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгения Москвичева, соответствующие поправки уже подготовлены.

"Для пересечения границы РФ на машине надо будет резервировать дату и время. Соответствующие поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев", - пишет ТАСС.

Отмечается, что в соответствующем приложении нужно будет указывать время и место пересечения границы.