Карин Жан-Пьер: США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

Это заявление официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер сделала на брифинге для журналистов, комментируя очередной конфликт между Швецией и Турцией.

На просьбу прокомментировать ситуацию с возможным членством Швеции в Североатлантическом альянсе на фоне конфликта между этой страной и Турцией Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки продолжают рассчитывать на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Также официальный пресс-секретарь Белого Дома добавила, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО и соответствуют всем требованиям, а также предприняли шаги для выполнения трехстороннего соглашения с Турцией.